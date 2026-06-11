У ніч на 10 червня унаслідок влучання безпілотника “Гербера” по домівці в селі Городнянської громади загинув 34-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Він був поліцейським, працював у Сновську і того дня був не на службі.
Учора росіяни вдарили по Семенівці і громаді. Ворог атакував місто FPV-дронами. Пошкоджені вікна в багатоповерхівці, загорілася господарська будівля, пошкоджені автівки.
У Жадовому Семенівської громади “Молнія” поцілила по комунальній інфраструктурі.
У Погорільцях зафіксували удар БпЛА по старостату.
Під ударом “Гербер” був Сновськ, пролунали два вибухи на території приватного підприємства. Унаслідок постраждала 68-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу, вона лікується амбулаторно.
Також був удар по магазину. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці.