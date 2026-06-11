Росіяни цілили по житловій та комунальній інфраструктурі, а також підприємству.

Загинув поліцейський, який був не на службі

У ніч на 10 червня унаслідок влучання безпілотника “Гербера” по домівці в селі Городнянської громади загинув 34-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він був поліцейським, працював у Сновську і того дня був не на службі.

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Учора росіяни вдарили по Семенівці і громаді. Ворог атакував місто FPV-дронами. Пошкоджені вікна в багатоповерхівці, загорілася господарська будівля, пошкоджені автівки.

У Жадовому Семенівської громади “Молнія” поцілила по комунальній інфраструктурі.

У Погорільцях зафіксували удар БпЛА по старостату.

Під ударом “Гербер” був Сновськ, пролунали два вибухи на території приватного підприємства. Унаслідок постраждала 68-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу, вона лікується амбулаторно.

Також був удар по магазину. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці.