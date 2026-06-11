У Дніпропетровській області унаслідок російських ударів одна людина загинула, 16 дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та авіабомбами.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

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На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Українська громади. Виникли пожежі. Частково зруйновані два приватні будинки, ще кілька – понівечені. Пошкоджені й ферма, господарські споруди, авто. Знищений магазин. Там одна людина загинула, троє – постраждали.

У Зеленодольській громаді Криворізького району поранена одна людина.

У Павлограді пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу. У місті - 12 постраждалих.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській – міській та сільській – громадах. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 14 дронів.