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Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини. Вбита людина, 16 – поранені

Росіяни атакували безпілотниками та авіабомбами. 

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини. Вбита людина, 16 – поранені
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок російських ударів одна людина загинула, 16 дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та авіабомбами. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

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На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Українська громади. Виникли пожежі. Частково зруйновані два приватні будинки, ще кілька – понівечені. Пошкоджені й ферма, господарські споруди, авто. Знищений магазин. Там одна людина загинула, троє – постраждали.

У Зеленодольській громаді Криворізького району поранена одна людина.

У Павлограді пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу. У місті - 12 постраждалих.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській – міській та сільській – громадах. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 14 дронів.

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