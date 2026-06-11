У Дніпропетровській області унаслідок російських ударів одна людина загинула, 16 дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та авіабомбами.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Українська громади. Виникли пожежі. Частково зруйновані два приватні будинки, ще кілька – понівечені. Пошкоджені й ферма, господарські споруди, авто. Знищений магазин. Там одна людина загинула, троє – постраждали.
У Зеленодольській громаді Криворізького району поранена одна людина.
У Павлограді пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу. У місті - 12 постраждалих.
На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській – міській та сільській – громадах. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство.
Вночі над Дніпропетровщиною збили 14 дронів.