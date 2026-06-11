Від російських ударів постраждали 44 населені пункти Запоріжжя. Є поранені

Упродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російської агресії поранення отримали восьмеро людей.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, були поранені люди унаслідок ударів КАБами у Новомихайлівці.

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Григорівці, Лісному, Данилівці, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Копанях, Новоданилівці, Рівному, Новоселівці та Василівському.

Реклама

553 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Річне, Біленьке, Розумівку, Зелене, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Одарівку, Добропілля, Рибне, Прилуки, Гірке, Преображенку та Верхню Терсу.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Оріхову, Малій Токмачці та Лук’янівському.

229 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Прилуках, Святопетрівці, Гіркому, Воздвижівці та Верхній Терсі.

Надійшло 109 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.