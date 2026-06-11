Росіяни запустили вночі дві балістичні ракети та 221 дрон

У ніч на 11 червня російська армія запустила по території України дві балістичні ракети та 221 безпілотник. ППО знешкодила 195 дронів. Зафіксовано влучання ракет та 21 БпЛА у 9 локаціях. Ще у восьми місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 11 червня (з 18:00 10 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Бєлгородської обл., рф, а також 221 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 відомо, що ППО знешкодила 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 11 червня атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.