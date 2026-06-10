На Сумщині двоє підлітків постраждали, знайшовши вибухонебезпечний предмет

Хлопці кинули його в багаття і стався вибух.

Двоє підлітків на Сумщині постраждали внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Конотопській громаді діти знайшли невідомі предмети та кинули їх у багаття. Стався вибух.11-річний та 15-річний хлопці отримали травми.

Їх життю нічого не загрожує, підлітки знаходяться під наглядом медиків.

"Сумський регіон залишається одним із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами. Крім того, ворог продовжує скидати вибухівку з дронів, а також небезпеку можуть становити уламки та частини російських БпЛА", - про це заявили в ОВА і застерегли бути уважними та пояснювати дітям правила безпеки.