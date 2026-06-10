У Сумах через падіння уламків ворожого дрона загорівся вагон пасажирського потяга

Російські війська атакували "Шахедом" територію залізничного вокзалу в Сумах. Унаслідок падіння уламків збитого дрона сталося загоряння одного з вагонів пасажирського потяга.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Відомо, що безпілотник був збитий над будівлею вокзалу. Його уламки впали на пасажирський потяг №143 сполученням Суми–Рахів, через що загорівся дах останнього вагона.

На момент атаки пасажири та бригада "Укрзалізниці" перебували в укритті. Обійшлося без постраждалих.

Після ліквідації наслідків інциденту потяг продовжив рух за маршрутом. Наразі його затримка становить близько п’яти годин.