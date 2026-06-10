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ВАКС оштрафував голову АМКУ Кириленка

Посадовець не заявився на судове засідання у справі про незаконне збагачення.

ВАКС оштрафував голову АМКУ Кириленка
голова АМКУ Павло Кириленко
Фото: amcu.gov.ua

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко не прийшов на засідання до Вищого антикорупційного суду і в результаті отримав штраф.

Свою відсутність він пояснив участю у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє Transparency International Ukraine

Захист посадовця просив відкласти справу, проте ВАКС визнав причини неявки неповажними та оштрафував очільника АМКУ на 6 656 гривень.

Суд встановив, що Кириленко отримав запрошення на засідання комісії Ради ще 8 червня. Того дня він перебував у суді, але про цей планований захід нікого не повідомив. Суддя наголосила, що участь у засіданні слідчої комісії була лише запрошенням, а не обов'язковим викликом. Крім того, закон про АМКУ дозволяє Кириленку відправити замість себе до парламенту своїх заступників. Суд підкреслив, що присутність на судовому розгляді у статусі обвинуваченого є пріоритетнішим обов'язком, ніж участь у засіданні комісії Ради.

Цікаво, що запрошення Кириленку підписав народний депутат Сергій Кузьміних, який сам є обвинуваченим в іншій справі, яку зараз розглядає ВАКС.

Прокурорка у справі не заперечувала проти перенесення засідання, але попросила визнати причини відсутності голови АМКУ неповажними та накласти на нього грошове стягнення.

  • САП обвинувачує голову Антимонопольного комітету України та ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн.
  • За оцінкою правоохоронців офіційний дохід Павла Кириленка та його дружини у 2020-2023 роках становив лише понад 4,7 млн грн. 
  • Розслідування НАБУ почалося після того, як у березні 2024 року журналісти Радіо Свобода опублікували власне розслідування про ймовірне незаконне збагачення родини Кириленка.
  • Усе майно голова АМКУ реєстрував на батьків своєї дружини. На думку прокурора САП, ці родичі не мали змоги купити активи на такі суми, а насправді ними користувався сам Кириленко.
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