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В Україні планують посилити штрафи для системних порушників ПДР

Також хочуть врегулювати рух електросамокатів.

В Україні планують посилити штрафи для системних порушників ПДР
Місце ДТП у Києві
Фото: Поліція Києва

В Україні запровадять градацію штрафів і посилять відповідальність для системних порушників.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для більшості водіїв правила не зміняться — нововведення торкнуться насамперед тих, хто регулярно створює небезпечні ситуації. Пропозиції для вирішення проблемних питань МВС має обговорити з народними депутатами.

За словами Свириденко, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації виявили:

  • майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів;
  • майже 12,5 тисячі водіїв — понад 20 разів;
  • понад 35 тисяч водіїв — більше 10 разів за рік.

Також уряд працює над розширенням системи автофіксації порушень. Зараз на дорогах країни працює близько 377 камер, а найближчим часом їхню кількість планується збільшити до понад 410 комплексів. 

Свириденко додала, що урядовці готують також законодавчі правила для водіїв електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Необхідність урегулювання виникла через те, що за перші п'ять місяців 2026 року кількість ДТП за їхньої участі зросла на 66,8%, внаслідок чого гинуть і травмуються люди, зокрема, діти.

  • Нещодавно у Соломʼянському районі Києва сталася ДТП із загиблими. Винуватець до цього мав 39 порушень ПДР, більшсть стосувалися перевищення швидкості.
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