Фото: Зоряна Стельмах

У Києві відбулося прощання з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув 5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці.

Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.

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Церемонія прощання спочатку відбулася на подвір’ї школи "Софія", де навчався Григорій, а згодом продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулося відспівування.

"Боляче, сумно і порожньо нам без тебе, мій хороший… Твої мрії, не дочитані книжки і твоя любов тепер назавжди з нами, а тобі назавжди 12 років", – написала його мама Олександра Терлецька.

Фото: Зоряна Стельмах

Класна керівниця школяра повідомила, що зберігала творчі роботи учня у спеціальній папці зі спогадами, яку планує передати родині. Одна з останніх робіт Григорія була написана під час уроку історії середньовіччя.

На прощання прийшли кілька десятків людей, зокрема друзі та однокласники Григорія. Також на прощання прибув його батько, який є військовослужбовцем.

Поховання хлопчика відбулося після церемонії прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі. У хлопця залишилися старша сестра.

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах