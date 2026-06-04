На Андріївському узвозі у Києва прибрали пам'ятник, встановлений на честь російського та радянського письменника Михайла Булгакова.
Відеозапис демонтажу опублікувала у своєму Facebook телеведуча «Суспільного» Катерина Некреча.
На відео видно, як працівники комунальних служб завантажують пам'ятник у кузов автомобіля. Раніше цей об'єкт був розміщений біля будівлі Літературно-меморіального музею письменника.
- Торік у грудні Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій і Михайлу Булгакову.
- Раніше Інститут національної пам’яті оприлюднив фаховий висновок, у якому йдеться, що використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.
- Пам’ятник Булгакову в Києві поставили у жовтні 2007 року.