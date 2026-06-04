На Андріївському узвозі у Києва прибрали пам'ятник, встановлений на честь російського та радянського письменника Михайла Булгакова.

Відеозапис демонтажу опублікувала у своєму Facebook телеведуча «Суспільного» Катерина Некреча.

На відео видно, як працівники комунальних служб завантажують пам'ятник у кузов автомобіля. Раніше цей об'єкт був розміщений біля будівлі Літературно-меморіального музею письменника.