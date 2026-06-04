Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаКиїв

У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі

Пам'ятник стояв біля будівлі Літературно-меморіального музею письменника.

У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі
пам'ятник Михайлу Булгакову, Київ
Фото: kashtan.media

На Андріївському узвозі у Києва прибрали пам'ятник, встановлений на честь російського та радянського письменника Михайла Булгакова. 

Відеозапис демонтажу опублікувала у своєму Facebook телеведуча «Суспільного» Катерина Некреча.

На відео видно, як працівники комунальних служб завантажують пам'ятник у кузов автомобіля. Раніше цей об'єкт був розміщений біля будівлі Літературно-меморіального музею письменника.

  • Торік у грудні Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій і Михайлу Булгакову.
  • Раніше Інститут національної пам’яті оприлюднив фаховий висновок, у якому йдеться, що використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.
  • Пам’ятник Булгакову в Києві поставили у жовтні 2007 року. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies