Головне за вівторок, 2 червня: понад 200 боєзіткнень, наслідки масованої атаки в Києві, день жалоби у Дніпрі

Бойові дії на Донеччині, 203 бойових зіткнення, ворожі обстріли, перша українка у півфіналі Ролан Гаррос, чергова дискусія “Нової країни”. Яким запам’ятається 1560-й день повномасштабної війни.

пошуково-рятувальна операція у Дніпрі після обстрілу 2 червня 2026 року

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.

На будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств будуть приспущені прапори.

Станом на 12:57 2 червня було відомо про 12 загиблих людей, зокрема двох дітей і рятувальника, який загинув від повторного удару. Поранених у місті 37, серед них четверо дітей.

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Удень російська армія знову завдала удару по Дніпру.

Пошкоджений багатоповерховий будинок. Згодом стало відомо, що через удар росіян дістали поранень двоє дітей, брат і сестра. Обоє госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Києві станом на 20:00 було відомо про 90 постраждалих. У стаціонарах перебувають 52 поранених, із них двоє дітей.

За оновленими даними станом на 22:15, ще один поранений помер у лікарні. Кількість загиблих зросла до семи.

Мер столиці Віталій Кличко писав, що серед постраждалих є троє дітей віком 3, 11 та 17 років. Ушкодження є у семи районах міста.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 червня на фронті від початку доби відбулося 203 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, на Гуляйпільському - 30.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 червня – в новині.

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Російські посадовці виправдовують черговий терористичний удар по Україні відвертими спекуляціями про нібито “акт відплати за кривавий злочин у Старобільську”, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Пропагандисти кремля та особисто російський диктатор Володимир Путін щодня продукують заяви про “невідворотне покарання для української хунти” та нібито “нову якість конфлікту після злочину в Старобільську”, – зазначили у Центрі.

У Старобільську Сили оборони України завдавали ударів винятково по військових цілях. Зі свого боку російська пропаганда розгорнула навколо цієї теми масштабну дезінформаційну кампанію із залученням вищих російських посадовців, дипломатів та інших офіційних структур.

Керівник ГУР доповів президенту Зеленському про плани РФ щодо відносин України з Молдовою, країнами Затоки і Близьким Сходом.

Зокрема Росія обрала для ударів українські компанії, які «демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій», повідомив президент.

Докладніше – в новині.

“Зрозуміти, щоб перемогти: чи достатньо добро ми знаємо нашого ворога” - так звучала тема чергової дискусійної панелі “Нової країни”, цього разу присвячена Росії, яка нікуди не дінеться від наших кордонів навіть після перемоги.

Чи достатньо глибоко ми вивчаємо ворога? Чи розуміємо логіку його дій? Яка тут має бути роль держави і громадських інституцій? Що ми знаємо про те, що відбувається в головах багатомільйонного російського населення та зокрема еліт? На чому базуються переговори з Росією, наші прогнози і наскільки вони обґрунтовані? Чи можливий державний переворот в РФ? Розпад Росії? Що буде після Путіна?

Хто взяв участь у обговоренні, та про що йшлося – в нашому репортажі.

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Марта Костюк (WTA №15) у результативному матчі чвертьфіналу Ролан Гаррос перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну (WTA №7), повідомляє LB.ua.

Матч між українками тривав 1 годину 51 хвилину, упродовж яких тенісистки зіграли три сети. Костюк якісно розпочала матч, вигравши перший сет із рахунком 6:3. Потім Світоліна здійснила камбек, вирівнявши гру – 6:2. У вирішальному третьому сеті сильнішою виявилася саме Костюк.

Їй вдалося вдруге перемогти Еліну в їхньому третьому очному матчі. Загалом в активі Марти 17-та перемога поспіль на ґрунті в нинішньому сезоні.

Перемога дозволила Костюк стати першою українкою, яка пройшла до півфіналу Ролан Гаррос.

В 1/2 фіналу змагань Марта зіграє проти «нейтральної» Мірри Андрєєвої. Саме цю тенісистку Костюк перемогла у фіналі «мастерса» в Мадриді в травні 2026 року.

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