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На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія: вдалось вивезти десять людей

Серед них четверо дітей та маломобільна жінка.

На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія: вдалось вивезти десять людей
Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія. З населених пунктів Буринської громади, що перебувають під постійними обстрілами вдалось вивезти 10 людей.

Про це повідомили в Національній поліції.

Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" евакуювали шістьох дорослих та чотирьох дітей. Серед них — маломобільна жінка.

Людей доправили до більш безпечних місць.

Наймолодшому врятованому два роки. Серед евакуйованих також люди старшого віку - від 60 до 80 років.

  • У Сумській області унаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них – п’ятимісячне немовля. 
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