На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія: вдалось вивезти десять людей

На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія. З населених пунктів Буринської громади, що перебувають під постійними обстрілами вдалось вивезти 10 людей.
Про це повідомили в Національній поліції.
Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" евакуювали шістьох дорослих та чотирьох дітей. Серед них — маломобільна жінка.
Людей доправили до більш безпечних місць.
Наймолодшому врятованому два роки. Серед евакуйованих також люди старшого віку - від 60 до 80 років.
- У Сумській області унаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них – п’ятимісячне немовля.