На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія: вдалось вивезти десять людей

Серед них четверо дітей та маломобільна жінка.

На Сумщині відбулась чергова евакуаційна місія. З населених пунктів Буринської громади, що перебувають під постійними обстрілами вдалось вивезти 10 людей.

Про це повідомили в Національній поліції.

Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" евакуювали шістьох дорослих та чотирьох дітей. Серед них — маломобільна жінка.

Людей доправили до більш безпечних місць.

Наймолодшому врятованому два роки. Серед евакуйованих також люди старшого віку - від 60 до 80 років.