СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн на будівництві захисту для електропідстанції на Закарпатті

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час модернізації енергетичної інфраструктури в Закарпатській області.

Правоохоронці викрили колишнього очільника обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття, який причетний до розкрадання 104 млн грн.

Фото: СБУ підозрюваний посадовець

За даними слідства, у березні 2024 року посадовець підписав акти виконаних робіт на зведення споруд для захисту ключової електропідстанції від повітряних атак Росії. Загальна вартість цього проєкту становила 5,1 млрд грн.

Щоб привласнити частину грошей, керівник установи погодив закупівлю будівельних матеріалів за штучно завищеною ціною. Одержану різницю учасники оборудки вивели у тінь через підконтрольні фірми та розподілили між собою.

За інформацією СБУ, через розкрадання державних коштів захисні споруди досі залишаються недобудованими. Експертиза, яку ініціювала спецслужба, підтвердила факти злочину.

Під час обшуків за місцями проживання та колишньої роботи ексчиновника правоохоронці виявили документи й комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Наразі фігуранту повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Розслідування триває.