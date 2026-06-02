Гідрометцентр попередив про аномальне маловоддя і загрозу посухи у низці регіонів

Український гідрометеорологічний центр оперативно оцінив водність основних річок країни за травень цього року, щоб спрогнозувати ризики гідрологічної посухи.

Як повідомила пресслужба УГЦ, перевірку провели у регіонах, де стан річок найбільше впливає на економіку та забезпечення людей водою.

Майже вся правобережна Україна і Карпатський регіон опинилися в зоні ризику. Води в річках залишилося від 21% до 48% від норми. Га Сході та Лівобережжі ситуація протилежна — там річки повноводні, а подекуди води навіть більше, ніж зазвичай (до 242% від норми).

За результатами аналізу, ситуація на водних об'єктах розподілилася так:

більшою за норму (136–242%) водність виявилася на річках Ворскла (пост Чернеччина), Оріль, Інгул, Інгулець, Сіверський Донець (пост Ізюм) та по бічному припливу до Дніпровського водосховища;

близькою до норми (85–126%) ситуація залишається на Дніпрі (пост Неданчичі), Десні (пост Розльоти), Сеймі, Сулі (пост Лубни), Пслі (пости Суми, Гадяч), Ворсклі (пост Кобеляки), Самарі та Сіверському Дінці (пости Чугуїв, Зміїв).

меншою за норму (50–79%) водність була на Горині, Синюсі, ділянці Десни від Чернігова до Літок, Тетереві (пост Іванків), Росі (пост Фесюри), Сулі (пост Ромни), Пслі (пост Запсілля), Удах, Стрию, Західному Бузі (пост Кам’янка Бузька), а також по припливу до Київського, Кременчуцького та Кам’янського водосховищ;

значно меншою за норму (21–48%) водність зафіксували на Прип’яті та її притоках (Стохід, Стир, Случ, Уборть), Тетереві (пост Житомир), притоках Середнього Дніпра (Ірша, Трубіж, Удай), Росі (пост Корсунь-Шевченківський), Дністрі (пост Заліщики), Пруті, річках Закарпаття (Тиса, Латориця, Уж), Південному Бузі, українській ділянці Дунаю та по припливу до Дністровського водосховища.

Офіційне маловоддя (на рівні 17–19% від травневої норми) фахівці констатують на притоці Прип’яті — річці Уборть (пост Рудня-Іванівська), на Дністрі (пости Самбір та Галич), а також на Сіреті (пост Сторожинець).

Крім того, на притоках Прип’яті, річках Середнього Дніпра, притоці Сіверського Дінця Уди, річках Карпатського регіону, Південному Бузі, Дунаї та Західному Бузі (пост Литовеж) травневі витрати води впали навіть нижче за показники зазвичай наймаловоднішого місяця року.