Генштаб ЗСУ: На Покровський напрям припало уже 19 атак росіян, на Гуляйпільський – 15

українські бійці
Фото: 91 окремий протитанковий батальйон

Станом на 16:00 2 червня росіяни вже 54 рази атакували позиції Сил оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Середина-Буда, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Волфине, Нескучне, Суми, Чернацьке, Вовківка, Сопич, Рогізне, Яструбщина; на Чернігівщині – Заріччя.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив. 

На Куп’янському росіяни атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.

На Лиманському українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у районі Зарічного та у бік Лимана. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у бік населеного пункту Крива Лука.

На Костянтинівському наші захисники відбивали вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє. Чотири боєзіткнення тривають.

На Олександрівському ворог три рази намагався просунутися у районі Вороного. 

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди, Залізничного, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.

