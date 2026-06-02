Російська армія знову завдала удару по Дніпру.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Пошкоджений багатоповерховий будинок.
Інформація про постраждалих уточнюється.
- Дніпро вночі був атакований росіянами із застосуванням ракет та ударних безпілотників. У місті зафіксовано руйнування двоповерховного будинку.
- Наразі відомо про 12 загиблих людей, зокрема двох дітей і рятувальника, який загинув від повторного удару, пише глава ОВА. Поранених у місті 37, серед них є четверо дітей.