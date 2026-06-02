​​ВАКС конфіскував у депутатки Чернігівської облради позашляховик Toyota Land Cruiser

Аналіз доходів і витрат сім’ї депутатки встановив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання автомобіля.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про визнання необґрунтованим активу, яким користувалася депутатка Чернігівської обласної ради Тетяна Олешко. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Йдеться про Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску вартістю 2 млн грн.

Як встановив ВАКС, у 2023 році знайома депутатки придбала автомобіль. Проте з’ясувалося, що Тойотою користувалась лише Олешко. У день покупки на неї одразу оформили довіреність.

Після аналізу доходів і витрат сім’ї депутатки та її знайомої ВАКС дійшов висновку, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання автомобіля.

Тому ВАКС повністю задовольнив позов прокурора САП та стягнув у дохід держави Тойоту Ленд Крузер.

Олешко обрана до облради від політичної партії «Наш край». Її очолював депутат-зрадник Андрій Деркач, який давно працює на РФ.

Місцеві ЗМІ писали, що у серпні 2024 року патрульні поліцейські склали на Олешко адмінпротокол. Перебуваючи за кермом згаданої в дописі Тойоти, депутатка відмовилась виконати законну вимогу зупинки. Втім місцевий суд виправдав Олешко.