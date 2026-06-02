Судитимуть учасників організації, яка заробляла щомісяця на сексексплуатації жінок 10 млн грн

Обвинувачені вербували українок під виглядом високооплачуваної роботи, після чого залучали їх до надання послуг сексуального характеру за гроші.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 9 учасників злочинної організації, яка щомісяця отримувала понад 10 млн грн доходу від сексуальної експлуатації жінок.

Про це йдеться у пресрелізі прокуратури.

Як встановило слідство, злочинна організація діяла з лютого 2024 року до викриття правоохоронцями 8 травня 2025 року. Усі задокументовані факти протиправної діяльності зафіксовано на території України.

Для цього використовували мережу Telegram-каналів, через які поширювали пропозиції, шукали жінок та просували свою діяльність в Україні, Польщі та Казахстані.

Угруповання мало чітку ієрархію та діяло як організована кримінальна мережа: організатори, куратори напрямів, тімлідери, менеджери, адміністратори Telegram-каналів, а також особи, відповідальні за IT-супровід і внутрішній контроль.

Керівництво здійснювали двоє організаторів, які координували учасників, залучали нових спільників, розподіляли ролі та контролювали рух коштів.

Окремі учасники відповідали за вербування жінок, адміністрування ресурсів, технічне забезпечення, контроль менеджерів та інші напрями діяльності.

Під час розслідування проведено понад 200 негласних слідчих дій, під час яких встановлено роль кожного учасника.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ст. 149, ст. 209, ст. 255 та ст. 303 КК України.

