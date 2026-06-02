ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині чоловіка підозрюють у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії

Для комунікації з дітьми віком від 8 до 14 років фігурант активно використовував цифрові канали і проводив багато часу на дитячому майданчику поблизу свого дому.

У Харківській області поліція повідомила про підозру зловмиснику, який розбещував дітей та виготовляв порнографічний контент.

У обласній поліції повідомили.

За інформацією слідства, фігурант виготовляв вдома та розповсюджував дитячу порнографію, а також примушував неповнолітніх до участі у створенні забороненого контенту.

Для комунікації з дітьми віком від 8 до 14 років, входження в довіру та ведення листування, фігурант активно використовував цифрові канали і проводив багато часу на дитячому майданчику поблизу свого дому, входив в довіру до дітей. 

Зафіксовано факти періодичного відвідування фігурантом разом із дітьми малолюдних та занедбаних місць (чагарників, покинутих нежитлових будівель). 

Правоохоронці під час обшуків вилучили речові докази, зокрема мобільний телефон, який належить фігуранту і використовувався для ведення протиправної діяльності.

Призначено мистецтвознавчу експертизу вилучених матеріалів. Також планується проведення комп'ютерно-технічної експертизи для виявлення та відновлення видалених файлів дитячої порнографії.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

27 травня зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) та ч. 2 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 

Поліцейські встановлюють інші можливі злочинні епізоди. 

