Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об’єктів Групи Нафтогаз на Харківщині

Без постраждалих.

Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об’єктів Групи Нафтогаз на Харківщині
Фото: Facebook / Сергій Корецький

Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об’єктів Групи Нафтогаз на Харківщині, повідомив вранці 2 червня голова правління Сергій Корецький. 

За його інформацією, під час масованої нічної атаки ворог завдав комбінованого удару. Спочатку по об’єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару — цього разу ракетами.

“Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС”, — написав Корецький.

Він зазначив, що, адаптуючись до таких реалій, Група запровадила більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.

“Дякую колегам, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи — відразу, як дозволить безпекова ситуація”, — написав голова правління.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies