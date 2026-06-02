Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об’єктів Групи Нафтогаз на Харківщині, повідомив вранці 2 червня голова правління Сергій Корецький.

За його інформацією, під час масованої нічної атаки ворог завдав комбінованого удару. Спочатку по об’єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару — цього разу ракетами.

“Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС”, — написав Корецький.

Читайте також Унаслідок російського комбінованого обстрілу в Україні загинули понад 10 людей

Він зазначив, що, адаптуючись до таких реалій, Група запровадила більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.

“Дякую колегам, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи — відразу, як дозволить безпекова ситуація”, — написав голова правління.