​Унаслідок російського комбінованого обстрілу в Україні загинули понад 10 людей

Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові. 

Рятувальник на місці обстрілу
Фото: МВС

Унаслідок російського комбінованого обстрілу в Україні загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Це - дані станом на 09:45. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові. 

Про це написав глава МВС Ігор Клименко.

У столиці рятувальники працювали майже в усіх районах - на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на 6 локаціях у 5 районах Києва. Там загинули 4 людини. Ще понад 60 жителів постраждали та звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення, є трирічна дитина.

Пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди, АЗС. Це - цивільна інфраструктура. Пожежа через атаку виникла на території Сервісного центру МВС 8041. Громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС Києва. 

У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. За інформацією Клименка, 9 людей загинули, серед них - дитина. Серед жертв обстрілу є рятувальник, заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик. 

Ще 35 жителів Дніпра постраждали, є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян. Рятувальник та двоє цивільних постраждали також цієї ночі у Кам’янському. 

У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство, понад 10 людей постраждали.

Крім того, зафіксовано руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі. 

До ліквідації залучені всі необхідні підрозділи системи МВС. 

