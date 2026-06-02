Чотири райони Київської області постраждали внаслідок атаки. Є поранені

У Київській області внаслідок атаки вночі 2 червня поранені троє людей. Є наслідки в чотирьох районах.

Усю ніч ворог масовано атакував дронами, крилатими ракетами та балістикою, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

У Бучанському районі травмовано чоловіка – в нього різана рана стегна. Його госпіталізували.

Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

“Найбільше пошкоджень наразі зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів”, – сказав Калашник.

У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.