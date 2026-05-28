Вони вимагали гроші з бізнесу за нелегальні послуги та уникнення кримінальної відповідальності.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державним бюро розслідувань ліквідували дві корупційні схеми у лавах Бюро економічної безпеки.

Як повідомила пресслужба СБУ, затримали двох посадовців БЕБ, які вимагали гроші з бізнесу за нелегальні послуги та уникнення кримінальної відповідальності.

Один із затриманих — аналітик БЕБ, який влаштувався на роботу в Бюро лише у лютому цього року. Його викрили на отриманні хабаря від київського підприємця. За гроші посадовець допоміг бізнесмену оформити ліцензію на зберігання пального на приватних складах компанії.

Другим фігурантом виявився старший детектив Територіального управління БЕБ у Київській області. Він вимагав хабар від чоловіка, який уже проходив у кримінальному провадженні, обіцяючи натомість не притягувати його до відповідальності.

Обох посадовців співробітники СБУ затримали безпосередньо під час передачі грошей. Зараз вирішують питання про повідомлення підозр. Слідчі дії тривають, затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.