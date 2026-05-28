Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
На опалювальний сезон Центренерго потребуватиме 250-400 тис. тон вугілля щомісяця

Це за умови роботи ТЕС на повну тпотужність. 

Вугілля, ілюстративне фото
Фото: reform.energy

Потреба Центренерго у разі роботи ТЕС на повну потужність під час опалювального сезону становитиме від 250 до 400 тисяч тон вугілля щомісяця.

Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 

Він розповів, що разом із головою Фонду держмайна Дмитром Наталухою провели нараду з керівництвом ПАТ «Центренерго», ДП «Укрвугілля» та державних вугледобувних підприємств щодо забезпечення теплової генерації вугіллям для стабільного проходження зими.

"Потреба Центренерго у разі роботи ТЕС на повну потужність становитиме від 250 до 400 тисяч тонн вугілля щомісяця. Тому вже зараз маємо чітко планувати баланс ресурсу, логістику, формувати резерви та довгострокову взаємодію між усіма учасниками державного сектору", – зазначив міністр. 

У пріоритеті першочергове використання державними енергогенеруючими підприємствами державного вугілля. За словами Шмигаля, це – питання енергетичної стійкості країни, підтримки українських шахтарів та збереження понад 8 тисяч робочих місць.

Водночас така співпраця має бути економічно обґрунтованою та працювати за принципами ринкової логіки.

Тому Шмигль дав доручення опрацьовювати можливі варіанти такої співпраці, яка забезпечить стабільну, безперервну реалізацію вугілля державного видобутку та підвищить стійкість енергосистеми в осінньо-зимовий період.

