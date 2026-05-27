Свириденко: уряд розподілив майже 700 млн грн на житло для ВПО та підтримку вразливих категорій

Уряд розподілив майже 700 млн грн субвенції на облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної підтримки в регіонах.
Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свидиенко за результатами селекторної наради з гуманітарних питань із регіонами.
"У фокусі – житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури", – наголосила глава уряду.
Кабмін працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки. Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти.
Водночас звернули увагу на затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.
Окремо під час наради обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО.
