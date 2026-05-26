ЗМІ: Три держави ЄС продовжують односторонню заборону на імпорт української агропродукції

Угорщина, Польща і Словаччина наразі зберігають чинні односторонні обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України.
Ці дії суперечать Угоді про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.
Три держави блокують український імпорт попри вимоги Європейської комісії. За словами співрозмовника медіа, причини такого блокування є швидше політичними. Він пояснив, що оновлена угода ГВЗВТ вже містить захисні механізми, які можна офіційно активувати у випадку, якщо постачання з України завдаватиме шкоди чи створюватиме проблеми для місцевих фермерів.
Наразі Євросоюз веде діалог із Варшавою, Будапештом і Братиславою, намагаючись переконати їх скасувати односторонні обмеження та повернутися до регулювання ринку на основі умов ГВЗВТ.
Раніше подібні односторонні заборони також запроваджували Болгарія і Румунія. Проте ці дві країни вже відмовилися від них і перейшли на систему ліцензування імпорту, узгоджену з Україною, як того й вимагає оновлена угода про вільну торгівлю.
- 22 травня новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що його держава забороняє імпорт української агропродукції.
- В України уже був конфлікт із країнами-сусідами щодо блокади експорту. Як відомо, Євросоюз через війну в нашій державі скасував усі мита та квоти на український експорт («шляхи солідарності»), щоб допомогти Україні вивозити заблоковане росіянами зерно. Але оскільки логістика через європейські порти була дорогою і складною, величезні обсяги українського зерна почали осідати в Польщі, Угорщині, Румунії.
- Наприкінці літа та восени 2023 року ситуація загострилася. Єврокомісія спочатку ввела офіційні тимчасові обмеження, але вирішила скасувати їх в середині вересня.
- Попри це рішення Єврокомісії Угорщина, Польща і Словаччина пішли наперекір Брюсселю та продовжили одностороннє ембарго на ввезення українських товарів.
- У жовтні 2023 року Угорщина зняла заборону на імпорт українського цукру, проте обмеження на зернові та м'ясні продукти залишилися чинними.
- У січні 2024 року п'ять країн-сусідів звернулися до Єврокомісії з вимогою повернути ввізне мито на українське зерно через загрозу нової ринкової кризи.
- У жовтні 2025-го набула чинності оновлена торговельна угода з Україною і Єврокомісія планувала провести переговори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, щоб переконати їх зняти односторонні обмеження на імпорт українських аграрних товарів.