ГоловнаЕкономікаДержава

ЗМІ: Три держави ЄС продовжують односторонню заборону на імпорт української агропродукції

ЄС веде з країнами переговори.

блокування кордону Польщею, фото ілюстративне
Фото: Мінінфраструктури України

Угорщина, Польща і Словаччина наразі зберігають чинні односторонні обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України. 

Ці дії суперечать Угоді про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Три держави блокують український імпорт попри вимоги Європейської комісії. За словами співрозмовника медіа, причини такого блокування є швидше політичними. Він пояснив, що оновлена угода ГВЗВТ вже містить захисні механізми, які можна офіційно активувати у випадку, якщо постачання з України завдаватиме шкоди чи створюватиме проблеми для місцевих фермерів.

Наразі Євросоюз веде діалог із Варшавою, Будапештом і Братиславою, намагаючись переконати їх скасувати односторонні обмеження та повернутися до регулювання ринку на основі умов ГВЗВТ.

Раніше подібні односторонні заборони також запроваджували Болгарія і Румунія. Проте ці дві країни вже відмовилися від них і перейшли на систему ліцензування імпорту, узгоджену з Україною, як того й вимагає оновлена угода про вільну торгівлю.

  • 22 травня новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що його держава забороняє імпорт української агропродукції.
  • В України уже був конфлікт із країнами-сусідами щодо блокади експорту. Як відомо, Євросоюз через війну в нашій державі скасував усі мита та квоти на український експорт («шляхи солідарності»), щоб допомогти Україні вивозити заблоковане росіянами зерно. Але оскільки логістика через європейські порти була дорогою і складною, величезні обсяги українського зерна почали осідати в Польщі, Угорщині, Румунії. 
  • Наприкінці літа та восени 2023 року ситуація загострилася. Єврокомісія спочатку ввела офіційні тимчасові обмеження, але вирішила скасувати їх в середині вересня.
  • Попри це рішення Єврокомісії Угорщина, Польща і Словаччина пішли наперекір Брюсселю та продовжили одностороннє ембарго на ввезення українських товарів.
  • У жовтні 2023 року Угорщина зняла заборону на імпорт українського цукру, проте обмеження на зернові та м'ясні продукти залишилися чинними.
  • У січні 2024 року п'ять країн-сусідів звернулися до Єврокомісії з вимогою повернути ввізне мито на українське зерно через загрозу нової ринкової кризи.
  • У жовтні 2025-го набула чинності оновлена торговельна угода з Україною і Єврокомісія планувала провести переговори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, щоб переконати їх зняти односторонні обмеження на імпорт українських аграрних товарів.
