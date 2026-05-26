ЗМІ: Три держави ЄС продовжують односторонню заборону на імпорт української агропродукції

Угорщина, Польща і Словаччина наразі зберігають чинні односторонні обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України.

Ці дії суперечать Угоді про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Три держави блокують український імпорт попри вимоги Європейської комісії. За словами співрозмовника медіа, причини такого блокування є швидше політичними. Він пояснив, що оновлена угода ГВЗВТ вже містить захисні механізми, які можна офіційно активувати у випадку, якщо постачання з України завдаватиме шкоди чи створюватиме проблеми для місцевих фермерів.

Наразі Євросоюз веде діалог із Варшавою, Будапештом і Братиславою, намагаючись переконати їх скасувати односторонні обмеження та повернутися до регулювання ринку на основі умов ГВЗВТ.

Раніше подібні односторонні заборони також запроваджували Болгарія і Румунія. Проте ці дві країни вже відмовилися від них і перейшли на систему ліцензування імпорту, узгоджену з Україною, як того й вимагає оновлена угода про вільну торгівлю.