Угорщина заборонила імпорт української сільгосппродукції.
Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїх сторінках у соцмережах.
Крім того, Угорщина відкликає свою заяву про вихід із Міжнародного кримінального суду.
Постанова уряду передбачає, що заборона на імпорт стосується, наприклад, таких товарів:
- яловичина,
- свинина,
- баранина і козлятина,
- м'ясо птиці,
- яйця,
- мед,
- овочі,
- пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, гречка,
- борошно,
- насіння соняшника,
- олія,
- вино.
Як передає видання Telex, заборона на імпорт не поширюється на вантажі, які прямують лише транзитом через Угорщину, але такі вантажі підлягають суворим умовам перевірки. У разі порушення правил перевізника може бути оштрафовано на суму до 100 відсотків вартості товару без ПДВ.
Міністр сільського господарства та продовольства Угорщини раніше заявив, що уряд не допустить, аби українська чи будь-яка інша імпортна продукція ставила під загрозу існування угорських фермерів.
- В України уже був конфлікт із Угорщиною щодо блокади українського експорту. Як відомо, Євросоюз чере війну в нашій державі скасував усі мита та квоти на український експорт («шляхи солідарності»), щоб допомогти Україні вивозити заблоковане росіянами зерно. Але оскільки логістика через європейські порти була дорогою іскладною, величезні обсяги українського зерна почали осідати в Польщі, Угорщині, Румунії.
- Ситуація загострювалася, і на початку квітня 2023 року Будапешт вирішив посилити контроль за транзитними перевезеннями територією своєї країни. Угорська влада мотивувала це тим, що вони хочуть переконатися, що українське зерно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи, завдаючи збитків місцевим фермерам через «демпінгові ціни».
- Також Угорщина виступила з ініціативою повернути мита та кількісні обмеження на імпорт українського зерна й олійних культур.
- В середині квітня 2023 року після Польщі Угорщина оголосила про повну тимчасову заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України. Влада пояснювала це тим, що так вона захищає своїх фермерів.
- Згодом ембарго розширили: під заборону потрапили 25 категорій продуктів. До списку, окрім пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, внесли борошно, олію, мед, яйця, м'ясо птиці та інші види м'яса.
- Водночас Угорщина наголошувала, що транзит українського зерна територією країни в інші держави ЄС та треті країни залишається дозволеним, але під суворим наглядом.
- Наприкінці літа та восени 2023 року ситуація загострилася. Єврокомісія спочатку ввела офіційні тимчасові обмеження, але вирішила скасувати їх в середині вересня.
- Попри це рішення Єврокомісії Угорщина, Польща і Словаччина пішли наперекір Брюсселю та продовжили одностороннє ембарго на ввезення українських товарів.
- У жовтні 2023 року Угорщина зняла заборону на імпорт українського цукру, проте обмеження на зернові та м'ясні продукти залишилися чинними.
- У січні 2024 року п'ять країн-сусідів включно з Угорщиною звернулися до Єврокомісії з вимогою повернути ввізне мито на українське зерно через загрозу нової ринкової кризи.
- У жовтні 2025-го набула чинності оновлена торговельна угода з Україною і Єврокомісія планувала провести переговори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, щоб переконати їх зняти односторонні обмеження на імпорт українських аграрних товарів.