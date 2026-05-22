Угорщина заборонила імпорт української сільгосппродукції.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїх сторінках у соцмережах.

Крім того, Угорщина відкликає свою заяву про вихід із Міжнародного кримінального суду.

Постанова уряду передбачає, що заборона на імпорт стосується, наприклад, таких товарів:

яловичина,

свинина,

баранина і козлятина,

м'ясо птиці,

яйця,

мед,

овочі,

пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, гречка,

борошно,

насіння соняшника,

олія,

вино.

Як передає видання Telex, заборона на імпорт не поширюється на вантажі, які прямують лише транзитом через Угорщину, але такі вантажі підлягають суворим умовам перевірки. У разі порушення правил перевізника може бути оштрафовано на суму до 100 відсотків вартості товару без ПДВ.

Міністр сільського господарства та продовольства Угорщини раніше заявив, що уряд не допустить, аби українська чи будь-яка інша імпортна продукція ставила під загрозу існування угорських фермерів.