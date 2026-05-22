Світ

Мадяр повідомив про вибух на угорському заводі MOL (оновлено)

Є загибла людина та поранені. 

Вибух на угорському заводі MOL
Фото: Фейсбук Петера Мадяра

Сьогодні, 22 травня, угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр повідомив про вибух на угорському НПЗ MOL. Загинула одна людина, поранені семеро. 

Про це йдеться у повідомленні Мадяра у фейсбуці

«На заводі компанії MOL у місті Тісауйварош стався вибух. Одна людина загинула, ще кілька осіб дістали тяжкі поранення», - розповів він.

За словами Мадяра, на місце події вже їде міністр енергетики Іштван Капітань разом із головою MOL Жолтом Гернаді.

Оновлення. Пізніше Мадяр написав, що вибух стався на виробництві Olefin-1 компанії MOL під час повторного запуску після технічного обслуговування.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 7 осіб дістали тяжкі опіки.

Гасіння пожежі на підприємстві триває.

На пошкодженому трубопроводі наразі спостерігається факельне горіннязараз проводять необхідні заміри, але перевищення допустимої концентрації небезпечних речовин не зафіксували.

