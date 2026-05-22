У Гондурасі внаслідок двох збройних нападів загинули щонайменше 24 особи

У країни банди борються за контроль над пальмовими плантаціями та маршрутами торгівлі наркотиками.

У Гондурасі у Центральній Америці внаслідок двох окремих збройних нападів загинуло щонайменше 24 особи, повідомляє DW.

Перший інцидент стався на ранчо в муніципалітеті Трухільйо, унаслідок ого загинуло щонайменше 19 працівників.

“Дві команди працюють у двох місцях. Перша команда вже ідентифікувала 13 загиблих, а друга нарахувала шістьох людей, які також загинули”, – заявив в ефірі місцевого телебачення речник прокуратури Юрі Мора.

Кількість загиблих може зрости, судово-медичні експерти продовжують працювати в цьому районі.

В окремому інциденті озброєні люди відкрили вогонь по поліцейських у муніципалітеті Омоа, в департаменті Кортес поблизу кордону з Гватемалою.

За даними поліції, щонайменше четверо поліцейських та один цивільний загинули.

Офіцери прибули зі столиці Тегусігальпи до Омоа в рамках операції проти банди.