В Одесі взято під варту ще двох підозрюваних у викраденні підприємця та вимаганні 360 тисяч доларів

Це 42-річний та 37-річний мешканці Миколаєва.

За клопотанням прокурорів Чорноморської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще двом чоловікам, яких підозрюють у причетності до викрадення одеського підприємця та вимагання у нього значної суми грошей.

Йдеться про 42-річного та 37-річного мешканців Миколаєва. 5 травня їм повідомлено про підозру у викраденні людини та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства.

Один із підозрюваних раніше вже був засуджений за тяжкі тілесні ушкодження, інший - за викрадення людини. Наразі у цьому кримінальному провадженні статус підозрюваних мають уже четверо осіб.

За даними слідства, у квітні 2026 року група осіб викрала одеського підприємця, який перебував у Миколаєві, представившись «працівниками СБУ». Потерпілого утримували кілька діб і вимагали 360 тис. доларів США нібито за неіснуючий борг.

Після передачі частини коштів у сумі 152 тис. доларів США підприємця відпустили. Унаслідок дій нападників він отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема переломи кісток обох рук.

Після завершення експертиз буде вирішено питання щодо додаткової правової кваліфікації за ст. 127 КК України (катування).

