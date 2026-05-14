В Україні судитимуть вісьмох учасників наркоугруповання, які продавали метадон, ховаючи його в одязі із секонд-хендів. Обвинувальний акт уже скерували до суду, повідомляє Офіс генпрокура.

За даними слідства, учасники групи діяли в різних регіонах країни. Вони орендували квартири подобово, купували вживаний одяг і маскували в ньому наркотики, після чого відправляли посилки поштою та через поштомати до різних міст.

Організатор і співорганізатори угруповання — жителі Черкащини. Один із них відповідав за фінанси: забезпечував учасників автомобілями та виводив гроші від продажу наркотиків із криптогаманців.

Слідство також встановило, що до схеми був причетний фітнес-тренер одного зі столичних клубів. За версією правоохоронців, він координував збут у Полтаві та Харкові та контролював відправлення метадону.

У травні 2025 року правоохоронці провели 47 обшуків у семи областях України. Тоді затримали всіх учасників групи та вилучили 332 посилки з метадоном, захованим у секонд-хенді. За даними прокуратури, щомісячний прибуток угруповання перевищував 5 млн грн.