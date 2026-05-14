Правоохоронці викрили ще 5 “ухилянтських схем” у різних областях

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки та Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок, йдеться у пресрелізі.

За суми від 5 до 35 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Київщині затримано заступника керівника громадської організації, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни в обхід контрольно-пропускних постів.

Правоохоронці затримали зловмисника на місцевій АЗС, де він мав забрати клієнта та довезти його до західного кордону, а звідти – лісовими стежками за межі України.

У Львівській області викрито на “ухилянтських схемах” трьох членів військово-лікарської комісії при одному з місцевих ТЦК, серед яких психіатр, невропатолог та хірург. Лікарі фальсифікували діагнози військовозобов’язаних та підробляли їм меддовідки про «погане здоров’я» для відстрочки від призову.

На Житомирщині затримано місцевого військовослужбовця та співробітника районного ТЦК з Волині, які організували нелегальний "трансфер" ухилянтів до Євросоюзу.

Встановлено, що ділки наймали для клієнтів приватних перевізників, які доправляли «пасажирів» до західного кордону. Далі ухилянти мали добиратися до сусідніх країн через лісову місцевість.

У Черкаській області викрито рієлтора, який пропонував військовозобов’язаним безпідставно оформити 2 групу інвалідності. Для виготовлення фейкових документів він планував задіяти знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

На Вінниччині затримано ще двох ділків, які також торгували довідками про фейкову інвалідність. Зловмисниками виявилися працівник кондитерської фабрики та його спільник – місцевий підприємець.

Підозрювані самі скористалися підробками для ухилення від військової служби, а згодом масово продавали їх через знайомих.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (збут завідомо підроблених офіційних документів, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Обухівської та Черкаської окружних прокуратур, Вінницької обласної прокуратури, а також Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.