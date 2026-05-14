Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харківській області ще одного агента ФСБ. У спецслужбі зазначають, що ним виявився завербований Росією місцевий житель – чоловік ворожої інформаторки, яку СБУ викрила у січні цього року на коригуванні повітряних ударів.

За матеріалами справи, спочатку до уваги російської спецслужби потрапила дружина фігуранта, яка передала в телеграм-бот ФСБ локації Сил оборони на Дніпропетровщині.

Згодом до співпраці залучили її чоловіка. У подальшому він збирав дані про пункти базування та маршрути переміщення оборонців Харкова.

Щоб відстежити локації українських військ, агент на громадському транспорті об’їжджав місцевість та фотографував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Також для конспірації розвідувальних вилазок фігурант “втемну” використовував свою знайому, яка іноді возила його по місту та прилеглих районах на власному авто.

Окрім фотофіксації потенційних “цілей”, зловмисник позначав їхні геолокації на гугл-картах і потім передав інформацію ворогу.

Далі вона через анонімний акаунт у месенджері “звітувала” куратору від ФСБ і отримувала нові завдання.

Після викриття зловмисниці співробітники СБУ задокументували злочини її чоловіка і затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон і ноутбук із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.