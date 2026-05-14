Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали комбінованого удару по Полтавській області. Понад 1000 абонентів – без газу

Пошкоджено будинки й промисловість. 

Росіяни завдали комбінованого удару по Полтавській області. Понад 1000 абонентів – без газу

Вночі 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Кременчуцькому району. Пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства і транспортні засоби і складські приміщення авто.

Також є пошкодження приватних осель на двох локаціях. Про це голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив у Telegram. 

“Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило”, – сказав він.

Згодом Дяківнич додав, що внаслідок нічної атаки по області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах. Також через несприятливі погодні умови відсутнє електропостачання у понад 2000 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies