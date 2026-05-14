Вночі 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Кременчуцькому району. Пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства і транспортні засоби і складські приміщення авто.

Також є пошкодження приватних осель на двох локаціях. Про це голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

“Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило”, – сказав він.

Згодом Дяківнич додав, що внаслідок нічної атаки по області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах. Також через несприятливі погодні умови відсутнє електропостачання у понад 2000 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.