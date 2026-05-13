Головне за середу, 13 травня: масована ворожа атака, загиблі на Рівненщині, майже 190 боєзіткнень, Трамп у Пекіні

Бойові дії на Донеччині, 187 бойових зіткнень, ворожі обстріли, обрання запобіжного заходу Єрмаку, саміт “Бухарестської дев’ятки”. Яким запам’ятається 1540-й день повномасштабної війни.

Росія сьогодні, 13 травня, впродовж дня завдає комбінованих ударів по Україні. Спершу ворог застосував велику кількість дронів, згодом злітали МіГи, повідомлялося й про зліт стратегічної авіації.

"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів. Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", – поінформувало ГУР.

У Києві працювала ППО. За уточненою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

Окрім столичного регіону, ворог атакував й інші, зокрема західні. Вибухи лунали в Чернівцях, Одесі, Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку та інших містах.

Докладніше – в новині.

У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 16:00 загинули троє людей, поранені шестеро.

Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Загиблі й поранені є й у інших областях.

Станом на вечір 13 травня росіяни атакували Україну 753 ударними БпЛА. 710 із них вдалося збити і подавити.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 травня на фронті від початку доби відбулося 187 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському (24) та Гуляйпільському (22) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 травня – в новині.

12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, заводи "Ярославський" та "Астраханський".

Докладніше – в новині.

Унаслідок російської атаки упродовж дня 13 травня зафіксовано 23 влучання по залізниці. Загиблих і травмованих пасажирів немає, повідомив радник президента Дмитро Литвин журналістам, пише LB.ua.

Моніторингові команди зупиняли рух, та евакуйовували людей завчасно.

У Здолбунові під час атаки на місто загинули двоє 2 залізничників, також є поранений. Вони не перебували на на робочих місцях.

Пошкоджено 3 локомотиви, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Бухарестської дев’ятки" заявив, що Україна не відмовляється від дипломатичних зусиль і розраховує на посилення міжнародного тиску на Росію для досягнення миру.

За словами глави держави, поєднання санкцій, міжнародних перемовин та оборонних спроможностей дає реальний результат у стримуванні агресора.

Президент також повідомив про постійний контакт із США та висловив сподівання, що питання завершення війни РФ проти України порушується на найвищому рівні.

13 травня в столиці Румунії проходить саміт Бухарестської дев’ятки за участі України, а також Швеції, Фінляндії та країн НАТО.

Лідери Бухарестської дев'ятки, Швеції, Фінляндії, а також за участі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря Альянсу Марка Рютте зафіксували в спільній декларації, що Росія є і залишатиметься найзначнішою, довгостроковою та прямою загрозою безпеці союзників.

Документ, ухвалений на 11-му саміті В9, окреслює поточний характер російської загрози, стратегічну відповідь на неї, заявляє про всебічну підтримку територіальної цілісності України.

Докладніше – в новині.

Під час судового засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку 13 травня стало відомо ім’я особи «Вероніка Феншуй Офіс», з якою на той момент очільник ОП, ймовірно, радився щодо призначень на вищі державні посади – серед них, зокрема, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та прем’єр-міністр. За словами прокурорки САП, це – Вероніка Анікієвич.

Як з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода), це 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Інтригуючі подробиці – в новині.

Вищий антикорсуд зачитає результат обрання запобіжного заходу голові Офісу президента Андрію Єрмаку завтра о 9:00, повідомив кореспондент LB.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн грн. Сторона захисту клопотала про відмову від обрання запобіжного заходу або ж призначенні застави з дозволом пересуватися Україною.

Єрмак відкинув звинувачення, а також запевнив, що не збирається виїжджати за кордон.

Деталі про сьогоднішнє багатогодинне засідання можна почитати за лінком. Перше засідання відбулося ще вчора – на ньому суд заслухав докази обвинувачення. Захист попросив час для ознайомлення з матеріалами в 16 томах.

Дональд Трамп прилетів до Китаю на саміт із Сі Цзіньпіном, повідомляє BBC News.

Під час свого дводенного візиту Трамп проведе важливі переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Разом з Трампом до КНР прилетіли керівники найбільших американських компаній, серед яких Ілон Маск та Тім Кук.

Утім, аналітики не очікують від переговорів двох лідерів великих проривів. Однак торговельне перемир'я між Пекіном та Вашингтоном, досягнуто у жовтні 2025 року, можливо, буде продовжено.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!