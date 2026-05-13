Євросоюз готується продовжити захист для українських біженців

Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2028 року.

Про це заявила спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв’ю DW.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців.

"На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному - ще на один рік", - сказала Йоганссон.

Вона зазначила, що рішення зумовлено тим, що війна триває, й мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом не очікується.

Попри це, вона наголосила, що українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.