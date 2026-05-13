На Херсонщині унаслідок атак російських безпілотників загинули люди, 26 цивільних поранені

Окупанти від ранку атакували Херсон та область реактивними дронами та з артилерії.

Фото: Херсонська ОВА

Упродовж дня унаслідок російських обстрілів у Херсоні та області постраждали 20 цивільних.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.  

За даними слідства, від ночі 13 травня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу. 

Унаслідок російської агресії в Херсонській області дві людини загинули, ще 26 цивільних отримали травми, є постраждалі у важкому стані. 

У Надіївці від ворожого FPV-дрона загинула жінка, ще одна – дістала поранень. У Комишанах через обстріл з боку армії рф літня жінка отримала травми, не сумісні з життям.  

У Херсоні та Комишанах від наслідків застосування FPV та артилерії постраждало ще 24 цивільних. З них дев’ятеро – перебували у маршрутному автобусі, що пересувався обласним центром. Ще двоє – рятувальники – дрон влучив у службовий автомобіль. 

У селі Дудчани чоловік за кермом автомобіля наїхав на міну, від вибуху якої травмувався. Також від російських атак отримали поранення співробітники поліції. 

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський автобус, інший автотранспорт.  

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

