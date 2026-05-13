Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від дипломатичних зусиль і розраховує на посилення міжнародного тиску на Росію для досягнення миру.

Про це він сказав під час виступу на саміті "Бухарестської дев’ятки".

За словами глави держави, поєднання санкцій, міжнародних перемовин та оборонних спроможностей дає реальний результат у стримуванні агресора.

"Ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма тиску працює", – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив про постійний контакт із США та висловив сподівання, що питання завершення війни РФ проти України порушується на найвищому рівні.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з Америкою. Розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене й зараз, коли Президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї", – сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що найбільш ефективними інструментами залишаються ті, які безпосередньо зміцнюють обороноздатність України та здатні зупиняти російські атаки.

"Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян", – зазначив президент.

Окремо він наголосив на важливості програми PURL, яка дозволяє Україні закуповувати критично необхідне озброєння, зокрема ракети.

"Це особливо стосується програми PURL, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не має достатнього виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Будь ласка, підтримуйте PURL. Це критично важливо", – підкреслив Зеленський.