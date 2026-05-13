Генштаб: на фронті тривають бої, Сили оборони відбили 62 ворожі штурми

Від початку доби агресор 62 рази атакував позиції Сил оборони. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Кореньок, Потапівка, Яструбщина, Баранівка, Малушине, Уланове, Бачівськ, Перемога, на Чернігівщині – Сеньківка та Гірськ. Авіаційного удару зазнав населений пункт Бачівськ Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши три керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Стариця.

На Куп’янському напрямку наші оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку спроба загарбників просунутися в районі населеного пункту Дробишеве не мала успіху.

На Слов’янському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Новопідгородне. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Олександрівському напрямку ворог не проводив активних дій.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвиженська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили два ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.