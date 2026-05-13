На Харківщині унаслідок ворожої атаки загинула людина

Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди.

"13 травня російські війська атакували FPV-дронами село в Золочівській громаді. Внаслідок влучання загинув 60-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У Золочівському районі Харківщини внаслідок атаки російських FPV-дронів загинула людина.

