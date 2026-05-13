На Харківщині унаслідок ворожої атаки загинула людина

У Золочівському районі Харківщини внаслідок атаки російських FPV-дронів загинула людина.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"13 травня російські війська атакували FPV-дронами село в Золочівській громаді. Внаслідок влучання загинув 60-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.
Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди.
На місці події працюють профільні служби. Поліцейські документують наслідки чергового воєнного злочину російських військових.
Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
- Протягом минулої доби Росія атакувала в Харківській області 15 населених пунктів. Постраждали п’ятеро людей.