Протягом минулої доби Росія атакувала в Харківській області 15 населених пунктів. Постраждали п’ятеро людей.

У селі Шевченкове зазнали поранень 75-річна жінка і 57-річний чоловік; у с. Василенкове Шевченківської громади постраждали 45-річний чоловік і жінки 39 і 42 років. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог атакував БпЛА Холодногірський і Шевченківський райони Харкова.

Загалом по області росіяни застосували:

6 КАБ;

6 БпЛА типу “Герань-2”;

2 БпЛА типу “Молнія”;

12 fpv-дронів;

23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено залізничну інфраструктуру, автомобіль;

у Богодухівському районі пошкоджено 4 двоквартирні будинки, господарчі споруди (с. Лютівка), приватний будинок (с. Шуби), 2 приватні будинки, 4 автомобілі, господарчі споруди, енергомережі (с. Писарівка), автомобіль, гараж (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 автомобілі (сел. Шевченкове), електромережі (с. Новостепанівка), ферму, поранено 5 корів (с. Василенкове), заклад освіти (с. Андріївка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Горяни);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Білий Колодязь).

"Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 207 людей", – повідомив начальник ОВА.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 820 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки, Лиману, Нововасилівки. На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.