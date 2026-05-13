Суспільство / Війна

У Глухові внаслідок удару горів гаражний кооператив

Існувала загроза поширення вогню, рятувальники змогли ліквідувати всі загоряння. 

Росіяни атакували Глухів
Фото: ДСНС України в Telegram

Росіяни пізно увечері 12 травня атакували Глухів. Загорівся гаражний кооператив.

Рятувальники ліквідували пожежу, повідомили в Telegram ДСНС. За попередньою інформацією, травмованих немає. 

“Внаслідок удару виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Існувала загроза поширення вогню. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння”, – розповіли в службі.

