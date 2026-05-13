У Глухові внаслідок удару горів гаражний кооператив

Росіяни пізно увечері 12 травня атакували Глухів. Загорівся гаражний кооператив.
Рятувальники ліквідували пожежу, повідомили в Telegram ДСНС. За попередньою інформацією, травмованих немає.
“Внаслідок удару виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Існувала загроза поширення вогню. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння”, – розповіли в службі.
- Уночі ворог також атакував Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та інші області.
- В Одеській виникли масштабні пожежі на об'єктах промислової інфраструктури.