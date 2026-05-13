На Сумщині через атаку РФ двоє постраждалих, серед них – дитина

Ворог атакував цивільну інфраструктуру.

наслідки атак РФ по Сумщині
Фото: поліція Сумської області

На Сумщині унаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі, постраждали жінка та неповнолітня. 

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"13 травня 2026 року близько 14:00 год у Глухівській громаді Шосткинського району унаслідок атаки ворожих безпілотників по цивільній інфраструктурі поранено 54-річну жінку та 13-річну дівчинку", – ідеться у повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу без госпіталізації.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочині (ч. 1 ст. 438 КК України).

