На Сумщині унаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі, постраждали жінка та неповнолітня.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
"13 травня 2026 року близько 14:00 год у Глухівській громаді Шосткинського району унаслідок атаки ворожих безпілотників по цивільній інфраструктурі поранено 54-річну жінку та 13-річну дівчинку", – ідеться у повідомленні.
Постраждалим надали медичну допомогу без госпіталізації.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочині (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Унаслідок атаки російських БпЛА у Білопільській громаді на Сумщині постраждали двоє неповнолітніх хлопців віком 13 та 17 років.