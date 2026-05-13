У Білопільській громаді Сумщини через атаки ворожих дронів постраждали двоє дітей

На момент атаки російського дрона один з підлітків йшов вулицею.

Унаслідок атаки російських БпЛА у Білопільській громаді на Сумщині постраждали двоє неповнолітніх хлопців віком 13 та 17 років.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Найважчі поранення отримав 13-річний підліток. Наразі він перебуває у стабільно важкому стані. Хлопець переніс складну операцію, а лікарі роблять усе можливе для його порятунку та подальшого одужання.

За словами Григорова, родина дитини раніше евакуювалася з громади, однак того дня вони повернулися, щоб посадити город. На момент атаки хлопець ішов вулицею, коли поруч із ним влучив російський безпілотник.

Також внаслідок удару постраждав 17-річний хлопець. Уночі його доставили до лікарні з уламковими пораненнями.

Медики обстежили підлітка, його стан оцінюють як неважкий. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Внаслідок ударів ворога минулої доби на території Сумщини постраждали 6 людей, в тому числі 2 дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.