Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білопільській громаді Сумщини через атаки ворожих дронів постраждали двоє дітей

На момент атаки російського дрона один з підлітків йшов вулицею.

У Білопільській громаді Сумщини через атаки ворожих дронів постраждали двоє дітей
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок атаки російських БпЛА у Білопільській громаді на Сумщині постраждали двоє неповнолітніх хлопців віком 13 та 17 років. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Найважчі поранення отримав 13-річний підліток. Наразі він перебуває у стабільно важкому стані. Хлопець переніс складну операцію, а лікарі роблять усе можливе для його порятунку та подальшого одужання.

За словами Григорова, родина дитини раніше евакуювалася з громади, однак того дня вони повернулися, щоб посадити город. На момент атаки хлопець ішов вулицею, коли поруч із ним влучив російський безпілотник.

Також внаслідок удару постраждав 17-річний хлопець. Уночі його доставили до лікарні з уламковими пораненнями.

Медики обстежили підлітка, його стан оцінюють як неважкий. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Внаслідок ударів ворога минулої доби на території Сумщини постраждали 6 людей, в тому числі 2 дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури. 

Російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies