У Білопільській громаді Сумщини через атаки ворожих дронів постраждали двоє дітей

Унаслідок атаки російських БпЛА у Білопільській громаді на Сумщині постраждали двоє неповнолітніх хлопців віком 13 та 17 років.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Найважчі поранення отримав 13-річний підліток. Наразі він перебуває у стабільно важкому стані. Хлопець переніс складну операцію, а лікарі роблять усе можливе для його порятунку та подальшого одужання.
За словами Григорова, родина дитини раніше евакуювалася з громади, однак того дня вони повернулися, щоб посадити город. На момент атаки хлопець ішов вулицею, коли поруч із ним влучив російський безпілотник.
Також внаслідок удару постраждав 17-річний хлопець. Уночі його доставили до лікарні з уламковими пораненнями.
Медики обстежили підлітка, його стан оцінюють як неважкий. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
Внаслідок ударів ворога минулої доби на території Сумщини постраждали 6 людей, в тому числі 2 дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
Російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.