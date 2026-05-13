ГоловнаСуспільствоВійна

Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих БпЛА: під ударом критична інфраструктура (оновлено)

Унаслідок ударів без електропостачання на Львівщині залишилися понад 10 тисяч абонентів.

Максим Козицький
Фото: facebook/Максим Козицький

Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. 

Про це вдень 13 травня повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

“Активно працює наша протиповітряна оборона. Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників”, – написав Козицький. 

Він зазначив, що на цю мить висока загроза є в різних районах області. 

Козицький додав, що ситуація швидко змінюється і закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Як повідомив мер міста Жовква, Олег Вольський, у місті зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби. Прошу нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги", – наголошує він.

Очільник ОВА Максим Козицький додає, що під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Унаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. 

Без електропостачання на Львівщині понад 10 тисяч абонентів. 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 – частково. На місцях працюють аварійні служби.

