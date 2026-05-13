У Києві, Чернівцях та інших містах пролунали вибухи. ГУР попередило, що удар буде тривалим

Ворог готується до запуску ракет після дронів.

У Києві близько 12:00 оголосили повітряну тривогу через входження в повітряний простір ворожих БпЛА. Працювала ППО.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. За уточненою інформацією, в Києві зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

"Падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – сказав Кличко.

Окрім столичного регіону, ворог атакує й інші, зокрема західні. Про вибухи в обласному центрі повідомив начальник Чернівецької ОВА.

Суспільне повідомило і про вибухи в Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку.

"Ворог атакує Прикарпаття! Перебувайте у безпечних місцях! Зберігайте інформаційну тишу!" – розповіла голова Івано-Франківської ОВА.

Також ППО спрацювала в Одеській області.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста. Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала", – повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

У Київській області пошкоджено будинок в Вишгородському районі.

Фото: Микола Калашник Telegram Наслідки атаки 13 травня

Головне управління розвідки повідомило, що Росія почала комбінований удар проти критичних об'єктів.

"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів. Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", – сказала розвідка.

Президент нині вранці повідомив, що в небі перебувають сотні дронів і протягом дня можливі нові атаки.

Вже 3 людей поранені внаслідок ударів по Хмельницькій області.