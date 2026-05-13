Оператори наземного роботизованого комплексу ПБС “KRAKEN 1654” провели операцію з порятунку чотирьох цивільних, які звернулися по допомогу до позиції Третього армійського корпусу в прифронтовому місті неподалік Лимана. Про унікальну операцію порятунку повідомили в Третьому АК.

Бійці “Silver battalion” скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих жителів, зокрема пораненої жінки. Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі – передали врятованих до лікарні.

"На першому етапі наземний дрон мав забрати цивільних. Другим етапом стала переправа через річку. Далі людям надали першу домедичну допомогу та евакуювали до лікарні у Слов'янську. Ми боремось за кожен сантиметр нашої землі, за кожну людину, за кожного українця", – розповів подробиці операції заступник командира полку безпілотних систем "KRAKEN 1654" Третього армійського корпусу Костянтин Немічев.

Евакуацію допомогли проводити підрозділи ARMA GROUP, GHOST UNIT та служба ЦВС.

Захисники закликали усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації.

Нещодавно на Лиманському напрямку за допомогою наземного дрона успішно евакуювали 77-річну жінку. Вона йшла пішки прострілюваною дорогою, аж поки їй назустріч не відправили наземний дрон, накритий ковдрою з написом: “Бабуся, сідай!”.