Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

НРК Трійки провели унікальну евакуацію чотирьох цивільних із зони бойових дій

Операція включала три етапи. 

НРК Трійки провели унікальну евакуацію чотирьох цивільних із зони бойових дій
Третій АК евакуював на НРК чотирьох літніх цивільних
Фото: скриншот відео

Оператори наземного роботизованого комплексу ПБС “KRAKEN 1654” провели операцію з порятунку чотирьох цивільних, які звернулися по допомогу до позиції Третього армійського корпусу в прифронтовому місті неподалік Лимана. Про унікальну операцію порятунку повідомили в Третьому АК.

Бійці “Silver battalion” скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих жителів, зокрема пораненої жінки. Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі – передали врятованих до лікарні.

"На першому етапі наземний дрон мав забрати цивільних. Другим етапом стала переправа через річку. Далі людям надали першу домедичну допомогу та евакуювали до лікарні у Слов'янську. Ми боремось за кожен сантиметр нашої землі, за кожну людину, за кожного українця", – розповів подробиці операції заступник командира полку безпілотних систем "KRAKEN 1654" Третього армійського корпусу Костянтин Немічев.

Евакуацію допомогли проводити підрозділи ARMA GROUP, GHOST UNIT та служба ЦВС. 

Захисники закликали усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації.

Нещодавно на Лиманському напрямку за допомогою наземного дрона успішно евакуювали 77-річну жінку. Вона йшла пішки прострілюваною дорогою, аж поки їй назустріч не відправили наземний дрон, накритий ковдрою з написом: “Бабуся, сідай!”. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies