Наглядова рада "Енергоатома" проводить розслідування про викладені НАБУ обставини

Вона отримала інформацію від Національного антикорупційного бюро, що може свідчити про вчинення кримінальних правопорушень певними посадовцями. Така інформація підтвердилася окремим повідомленням з іншого джерела.

Фото: energoatom.com.ua

Наглядова рада АТ НАЕК "Енергоатом" ухвалила низку рішень, спрямованих на зміцнення доброчесності, підзвітності та корпоративного управління в Товаристві.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому

Зазначається, що 8 травня наглядова рада отримала інформацію від Національного антикорупційного бюро, що може свідчити про вчинення кримінальних правопорушень певними посадовцями. Така інформація підтвердилася окремим повідомленням з іншого джерела.

11 травня Наглядова рада доручила вжиття таких дій: 

  • Внутрішнє розслідування. Офіційне внутрішнє розслідування щодо обставин, викладених у листі НАБУ та повідомлених іншим джерелом. Наглядова рада буде проінформована про прогрес.
  • Відсторонення працівників. Декілька працівників товариства були відсторонені від роботи та виконання своїх обов'язків на час розслідування. 
  • Внутрішня реорганізація. З метою підсилення контролю за діяльністю виконавчого органу Наглядова рада доручила провести заходи з реорганізації окремих структурних підрозділів товариства, що відповідають за напрямки фізичного захисту та економічної безпеки. Реорганізація має бути втілена не пізніше 19 червня 2026 року.

"Наглядова рада вважає співпрацю з антикорупційними органами надзвичайно важливою. Вона повністю підтримує незалежні розслідування, очікує повної співпраці з боку Товариства та його працівників і вважає підзвітність і прозорість необхідними для відновлення довіри громадськості. Наглядова рада висловлює подяку Національному антикорупційному бюро України та іншому джерелу, скарга якого стосувалася тих же питань", – йдеться в повідомленні.

