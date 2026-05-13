Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули вибухівку на цивільних у Центральному районі Херсона, четверо людей в лікарні

Окупанти від ранку здійснюють дроновий терор цивільних мешканців Херсона.

Росіяни скинули вибухівку на цивільних у Центральному районі Херсона, четверо людей в лікарні
Фото: Телеграм / Олександр Прокудін

Близько 8 години ранку російський дрон скинув вибухівку на цивільну жінку у Центральному районі Херсона. Згодом стало відомо про ще трьох постраждалих. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 08:00 у Центральному районі Херсона росіяни атакували з дрона жінку. 75-річну херсонку доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики проводять обстеження та надають їй допомогу", – ішлося у повідомленні.

Згодом стало відомо, що до лікарні доставили ще одного чоловіка, якого о 8:00 росіяни атакували з безпілотника. У 37-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення.

Також ще двоє людей поранені через російський дроновий удар по Центральному району Херсона. 

До лікарні доставили чоловіків віком 67 та 55 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. 

Наразі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

  • З самого ранку російські вйська здійснюють атаки з дронів по цивільних херсонцях. Російська армія атакувала fpv-дроном цивільне авто у Центральному районі Херсона, а також поранила двох людей у Корабельному районі.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies