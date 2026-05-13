Росіяни скинули вибухівку на цивільних у Центральному районі Херсона, четверо людей в лікарні

Близько 8 години ранку російський дрон скинув вибухівку на цивільну жінку у Центральному районі Херсона. Згодом стало відомо про ще трьох постраждалих.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 08:00 у Центральному районі Херсона росіяни атакували з дрона жінку. 75-річну херсонку доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики проводять обстеження та надають їй допомогу", – ішлося у повідомленні.

Згодом стало відомо, що до лікарні доставили ще одного чоловіка, якого о 8:00 росіяни атакували з безпілотника. У 37-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення.

Також ще двоє людей поранені через російський дроновий удар по Центральному району Херсона.

До лікарні доставили чоловіків віком 67 та 55 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Наразі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.