Головний сержант корпусу "Азов": дрони не можуть замінити людей на полі бої

Безпілотники здатні виконувати логістичні, спостережні функції і прикриття вогнем, але допоки в населений пункт не зайде людина – він не вважатиметься відвойованим.

В осяжному майбутньому дрони не зможуть замінити людей на полі бою. БпЛА – це допоміжний засіб, наголосив головний сержант 1-го корпусу “Азов” “Масло” під час дискусії проєкту “Нова країна”.

Допоки воїн не ступить на землю і не зайде в посадку чи населений пункт – вони не вважатимуться відвойованим. Усі мають це розуміти, підкреслив “Масло”.

“Я хотів би відповісти на питання, чи може замінити дронова складова людей на полі бою, тому що це велика омана. Це введення людей самих себе в оману, тому що на даний час, це моя, але не експертна думка, я не аналітик – наразі і в якомусь передбачуваному майбутньому дрони не зможуть замінити людину. Це факт”, – сказав він.

Як приклад головний сержант корпусу навів Авдіївку: навіть якщо туди заїдуть 10 НРК і залетять 500 FPV – вона не буде звільненою.

“Якщо у нас зʼявляться роботи повноцінні, як людина, можливо, ми зможемо про це поговорити. Подумати тільки в цьому напрямку. Людину на полі бою не замінить ніхто”, – сказав він.

“Масло” пояснив, що зараз основною бойовою одиницею в армії є “двійки” й “трійки”, в той час як раніше це були відділення, взводи та роти.

“Ще у 23-24 році ми наступали у Серебрянському лісництві взводами, ми могли собі дозволити взвод піхотинців відправити на штурм, без втрат. Це був кінець 23 – початок 24 року, а вже всередині 24 року в мене піхотинці не могли дійти до позиції, тому що дронова складова в одну секунду бустанулась дуже сильно. Фактично людей стало менше в плані насичення на полі бою, тому що є принципи тактики, які писалися ще до цієї війни. І вони нам говорять, умовно, про те, що в обороні відділення – це до 10 людей – може займати ділянку 100 м по фронту шириною. Зараз так не є. Всі ж це розуміють”, – пояснив захисник.

Зараз функції спостереження, логістики й прикриття вогнем якраз може виконувати дрон.

“Але він це робить для кого? Для солдата. І через те, що ми воюємо дзеркально з росіянами, вони ж теж цю складова наростили дуже сильно, ми зменшуємо кількість піхотинців, які задіюємо в бойових задачах”, – сказав головний сержант корпусу “Азов”.